Na een noodkreet van een alleenstaande moeder wil Selçuk (26) een Almelose wijk verduurzamen: ‘Energieprijzen zijn een klap’

Een noodkreet van een alleenstaande moeder, heeft Baskan diep geraakt. „Haar energierekening is gestegen naar 300 euro per maand, terwijl ze leeft van de bijstand. Haar financiële situatie in onhoudbaar”, schetst de betrokken Almeloër. Veel mensen met een huurwoning in de Schelfhorst zitten in hetzelfde schuitje, weet Baskan. „De hogere energieprijzen zijn bij deze bewoners als een klap aangekomen. Er zijn mensen die de verwarming niet meer aan durven te zetten, omdat ze de rekening niet kunnen betalen.”