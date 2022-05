Na huifkarongeluk Losser beleeft Alle uit Almelo opnieuw het verdriet om Anton

Gevangenen Karelskamp verdienen weinig, maar geven wel geld aan zieke kinderen: ‘Prachtig gebaar’

ALMELO - Een hartverwarmend gebaar vanuit de bajes: gedetineerden in de Karelskamp in Almelo hebben 500 euro ingezameld voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Opmerkelijk, want de gevangenen hebben geen contant geld in bezit. Het geld is namens de gedetineerden uitgereikt aan gevangenismedewerkers van PI Middelburg. Zij fietsen deze week door Nederland om aandacht te vragen voor zieke kinderen.

