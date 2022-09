Na hun ontmoeting op een bruiloft trouwen Yvonne en Frits in de stamkroeg van de Almelose Rietvogels

ALMELO - Ze kwamen elkaar tegen op een bruiloft. Yvonne Hildenbrant (87) was nog maar net een paar jaar in Nederland, maar kon de charmes van de sportieve Frits van Veldhuisen (87) niet weerstaan. Ze trouwden in 1957, gisteren 65 jaar geleden. Een briljanten huwelijkskoppel onder een boog van ballonnen.

„Van een bruiloft, komt een bruiloft”, zegt Frits als het over de eerste ontmoeting in 1955 gaat. Hij danste met haar, vond haar leuk en deed z’n best. Maar zij twijfelde nog wat, want de vorige verkering had haar bedonderd. Toch hield Frits vol en uiteindelijk kwam het allemaal goed. Zo’n vijf jaar nadat ze uit Oostelijk Java naar Nederland was gekomen had ze meubelmaker Frits in de arm genomen.

„We hadden het trouwfeest in de stamkroeg van voetbalvereniging De Rietvogels”, zegt Frits. „Dat bestaat nu niet meer.” Zoals vele dingen met de tijd zijn verdwenen. Ook veel vrienden en kennissen van vroeger hebben al het tijdelijke voor het eeuwige verruild.

Sporten en vakanties

Frits werkte als meubelmaker bij onder meer Ganzeboom. Op zijn 59ste kreeg hij een hartaanval. Met een zware operatie werd het leidingwerk rond zijn hart opgekalefaterd. Werken was daarmee voorbij. Hij kon er vervroegd uit en kreeg alle tijd voor vakanties en sporten. Want daar houdt hij van. „Ik ben altijd sportief gewest”, zegt Frits. „Ik zat op voetbal, maar deed ook aan gymnastiek, atletiek en zwemmen. Samen hebben we veel gefietst. Op verschillende plekken in Europa. Er zijn veel mooie plekken. Alleen het Duitse Emsland viel tegen. Daar was niet veel aan.”

Een groot verdriet

Yvonne werkte tot haar trouwen bij Smits & Co. waar ze kostuums maakten. Daarna richtte ze zich op de drie kinderen, twee jongens en een meisje. De laatste verloor het leven bij een ongeluk. Een groot verdriet. Ze zijn al die jaren relatief gezond gebleven. Ze wonen nog steeds zelfstandig in hun huis met diepe tuin aan de Wierdensestraat. Alles doen ze nog zelf, en Frits rijdt nog gewoon in zijn auto.

Als hij de voordeur opendoet om een foto te laten maken onder de boog van ballonnen, wijst Frits op de twee sloten die in de deur zitten. „Weet je waarvoor dat is?” Hij pakt zijn vrouw nog even stevig vast. „Ik ben veel te bang dat ze haar van mij af pakken. Ik wil haar niet missen.”

Het grote feest is in oktober bij Liedenbaum. Hij had geboekt bij ’t Elshuys in Albergen maar dat feestje ging niet door.