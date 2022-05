Na twee jaar coronastilte gaat het weer bruisen in hét evenementenpark van Almelo: 'Voor elk wat wils’

ALMELO - In zijn hoogtijdagen kende het Beeklustpark veertien tot zeventien zomerevenementen. Zo’n vol programma is er niet. Maar na twee jaar coronastilte, gaat het wel weer bruisen op de plek waar de Aa en de Weezebeek samenkomen.

Het is van oudsher dé plek waar Almeloërs op tropische dagen onder de bomen verkoeling zochten, en de locatie die van vroeger uit al bol stond van de zomerevementen. Maar de afgelopen twee jaar bleef het, voor het eerst sinds de jaren zeventig, stil in het Beeklustpark. Corona gooide roet in het eten. Hoewel de Activiteitengroep Beeklustpark nog altijd druk op zoek is naar vrijwilligers en bestuursleden om te helpen, kreeg de stichting het toch voor elkaar om weer zes gratis toegankelijke evenementen in te plannen. „Voor elk wat wils", jubelt de organisatie. Al is het programma, op het oog, vooral gericht op senioren.

Band van De Wereld Draait Door

De activiteitengroep trapt de evenementenzomer in het park op 12 juni af met een blaaskapellenmiddag. Om 14.40 uur treedt De Grenslandkapel op, om 15.30 uur Grensland Oberkrainer en om 16.30 uur opnieuw De Grenslandkapel. Veertien dagen later, op 26 juni, er er een heus parkconcert met de veelgevraagde band The Wieners, die in het verleden al eens optrad bij De Wereld Draait Door. The Wieners transformeert het Beeklustpark vanaf 14.00 uur in de sfeer van de jaren 50 en 60, met vintage Rock & Roll. En op 10 juli klinkt er vanaf exact hetzelfde tijdstip popmuziek in het park. Dan treedt Popkook Wiezz op.

Uiteraard ook een Shantyfestival

En ook in augustus en september zijn er nog drie evenementen. Wie goed gedijt in Schotse sferen, zal zich op 28 augustus vanaf 14.00 uur thuisvoelen in het park. Dan klinkt er doedelzakmuziek, van de Lowland Brigade Pipe Band. Uiteraard mogen de shantykoren ook niet ontbreken. Zij krijgen op 4 september de gelegenheid om hun kunsten te vertonen. Shantykoor De Schuytenvaerders trapt om 13.30 uur af, vervolgens verzorgt Vissersvrouwenkoor De Schellevissen de muzikale omlijsting en mag Shantykoor De Oostvaarders tot slot hun repertoire ten gehore brengen. Het laatste zomerevenement is op 11 september, met opnieuw een compleet ander genre: jazzmuziek. Bigbang 89 wil het publiek vanaf 15.00 uur laten swingen.

Zoals al sinds 1976 het geval, zijn alle evenementen gratis toegankelijk. En niemand hoeft honger of dorst te lijden. Er zijn horecagelegenheden, waar mensen drinken, een kleine snack of een ijsje kunnen kopen.