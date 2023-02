Na verwoestende brand en corona nu feest bij jarige tafeltennisclub in Almelo: ‘Als club zijn we er sterk uitgekomen’

Het was een allesvernietigende brand op die vroege zondagmorgen 22 juni 2008. Clubhuis en sporthal aan de Reeststraat werden volledig verwoest. Maar de Almelose tafeltennisclub is uit de as herrezen, heeft ook corona doorstaan en vindt het tijd voor een feest. De aanleiding is er ook: Blauw Wit bestaat 75 jaar.

Alle documenten gingen in de vuurzee verloren. De clubgeschiedenis ging in rook op. „We weten dus niet precies hoe Blauw Wit in 1948 is ontstaan”, zegt voorzitter René van den Berg (47). „Een groep vrienden heeft de vereniging opgericht. Liefhebbers die van hun hobby hun sport maakten. Het begon in de gymzaal aan de Ganzendiepstraat. Rond 2000 zijn we verkast naar de Reeststraat. Toen kwam de brand.”

Volledig scherm De accommodatie van Blauw Wit brandde in juni 2008 tot de grond toe af. © Reinhard Hellweg

Drie jaar lang moest de vereniging zich behelpen in een gymzaal aan de César Franckstraat: „Dat was improviseren”, herinnert de voorzitter zich. „We konden er spelen. Verder hadden we een koelkast, een paar plastic tafels en tuinstoelen. Het was drie jaar overleven.”

Quote Na de allesver­nie­ti­gen­de brand was het voor Blauw Wit drie jaar overleven René van den Berg voorzitter

Sporthal en clubgebouw aan de Reeststraat werden herbouwd. Dankzij de belangeloze inzet van clubmensen. Van den Berg: „De gemeente zorgde voor een nieuwe sporthal. Het clubhonk kwam er met eigen middelen. Samen gedaan. Als vereniging zijn we er sterk uitgekomen.”

Sfeervol clubhonk

Daardoor heeft Blauw Wit anno 2023 een prachtige accommodatie. Het sportzaaltje, dat met andere gebruikers wordt gedeeld, is nog als nieuw. Daarnaast een sfeervol clubhonk waar het vijf dagen in de week gezellig toeven is. Het is eigendom van de club, de lening bij de gemeente is afbetaald. De energierekening drukt het zwaarst.

Van den Berg: „Het is op en af gegaan met Blauw Wit. We hebben ook wel eens met 30 leden op het bestaansminimum geleefd. In de hoogtijdagen zaten we op 120. Nu hebben we 85 leden en negen teams in de competitie. Tafeltennis is een kleine sport. De familiaire sfeer is leuk. Het is overal ons-kent-ons. Gezelligheid is belangrijk. Maar we willen ook presteren. Mooi dat ons eerste team vorig jaar is gepromoveerd naar de tweede divisie.”

Paralympische ambities

Daarmee is het vlaggenschip de hoogst spelende tafeltennisclub in de regio. Met para-speler Roy van der Burg in het eerste team kun je zelfs zeggen dat Blauw Wit olympische ambities heeft. Van der Burg, die een beenprothese heeft, traint op Papendal en droomt van de Paralympics in Parijs in 2024.

Het jubileumjaar wordt zaterdag 11 maart geopend met een feest in het eigen clubgebouw. Later volgt nog een jubileumtoernooi en een programma voor de jeugd.