Nachtelijke inbraak met grof geweld bij fietsenzaak Ten Tusscher in Almelo

met video Op rode loper Goors verpleeg­huis komen voor bewoners herinnerin­gen aan eigen mooiste dag terug: ‘Je maakt de mensen hier echt blij mee’

Het is de grande finale van een themaweek over trouwen en bruiloften, in verpleeghuis De Stoevelaar in Goor. Zo’n vijftig bewoners heugen zich hun mooiste dag. Medewerkers worden één dinsdagmiddag stralende bruidjes.