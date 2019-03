Neefje (10) Herman Finkers krijgt lachers op z’n hand met grap over FC Twente

Winst: Emma Boertien is The Voice Of Almelo 2019

10:03 ALMELO - Emma Boertien heeft donderdagavond de 21e editie van The Voice Of Almelo gewonnen. De scholiere van christelijke scholengemeenschap Het Noordik won de Almelose zangwedstrijd met het liedje ‘I’ll never love again’ van de Amerikaanse zangeres Lady Gaga.