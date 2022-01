Net begonnen, maar Gert Huzink en zijn Riwald Dakar Team hebben nu al een flinke achterstand

HAIL – De tweede etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië verliep desastreus voor Gert Huzink. In de klasse bij de trucks moest de coureur van de Almelose equipe genoegen nemen met een plek in de achterhoede.

„Dit is niet het gewenste begin van de missie”, meldt navigator Rob Buursen vlak na de finish. „In Dakar is veel mogelijk. Maar op de tweede dag vier uur op de koploper verliezen is te veel voor een goed klassement.”

Met die domper had het team Riwald een dag eerder geen rekening gehouden. Huzink stuurde de Renault C460 Hybride rallytruck als beste Nederlander naar de zesde plek. Ofschoon het niet de slijtageslag van een dag later was, bood die prestatie volgens Huzink wel degelijk perspectief. „De snelheid lag hoog en in de duinen doken een paar gevaarlijke bumps op die je niet verwacht in zo’n snel parcours. De truck presteerde prima.”

Tergende rit

In de rit van van Hail naar Hail over 334 kilometer liep het zondag allemaal anders. Het moet een van de meest tergende ritten ooit voor Huzink en Buursen zijn geweest. Het eerste deel verliep prima. Maar na een verplichte neutralisatie van 20 minuten ging de intercooler stuk. „Helaas lukte het niet op die ter plekke goed te repareren. We konden verder rijden, maar daar was alles mee gezegd. De motor gaf nauwelijks nog vermogen en het was steeds een waar gevecht om de toppen van die steile duinen te halen.”

En het had zo mooi kunnen zijn in het Arabische stuifzand. Buursen sprak van een mooie, technische proef. De Renault was er voor geknipt. „Er zaten veel lange afdalingen in van soms wel 200 meter en dan echt zo stijl dat je bijna met je neus tegen de voorruit hangt. Maar eenmaal in zo’n vallei begon voor ons de uitdaging pas echt: we moesten ook nog naar boven.”

Ook nog een lekke band

De laatste loodjes moesten in het donker worden afgelegd. „Toen werd het ook nog eens lastig om de goeie paden te vinden.” Op 20 kilometer voor de finish kreeg Huzink nog een lekke band.

Al met al was het een echte Dakar-dag. „En helaas niet een dag die wij ons hadden voorgesteld. We moeten het ermee doen. Snel door naar het bivak nu, waar de monteurs aan het werk gaan om de truck weer klaar te maken voor morgen.” Dan gaat het van Hail naar Al Artawiyah, over 339 kilometer. De Rus Dimitry Sotnikov gaat aan de leiding in het klassement.