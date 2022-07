Niet op vakantie? Zomerschool regelt uitstapjes voor Almelose thuisblijvers

Wat is de Zomerschool precies?

„Het is een serie activiteiten voor senioren die niet op vakantie gaan of willen gaan. De Zomerschool bestaat al meer dan tien jaar. Het is een samenwerking tussen de drie ouderenbonden KBO, PCOB en OVA. Afgevaardigden daarvan vormen samen de werkgroep die de Zomerschool organiseert.”

Wat zijn het voor uitstapjes die jullie met de ouderen maken?

„Ze zijn allemaal in of vlakbij Almelo. Er zit van alles bij. We gaan Werelddansen maar er is ook een activiteit waarbij we insectenhotels gaan maken bij IVN Almelo. Er zijn fietstochten, er is schilderen met acrylverf, museumbezoek, midgetgolf. En natuurlijk de grote afsluiting op 26 augustus bij het Stadslab.”

Samen een glaasje grenadine drinken?

„Haha, de afsluiting is een heel evenement, met een live optreden van zangeres Annet Nijkamp en een fotografische terugblik op de twee weken Zomerschool. Dat alles met een hapje en een drankje. Heel gezellig.”

Wat kost het?

„De activiteiten kosten vijf euro per persoon. Als ze wat langer duren en er zit een lunch bij, dan vragen we een tientje. We kunnen de prijs laag houden omdat we het met de ouderenbonden samen doen. Maar ook omdat we financiële ondersteuning krijgen van de Stichting Almelo Promotie.”

Woensdag kunnen mensen zich inschrijven tussen 10.00 en 13.00 uur. Verwacht u drukte?

„Ik denk wel dat het druk wordt. Sommige activiteiten zullen al snel vol zijn. Ondanks dat je alleen voor jezelf en hooguit nog één iemand anders kunt inschrijven. Sommigen kiezen één activiteit, maar de meesten doen er verschillende. Als je later toch nog ergens aan mee wilt doen, kun je altijd bellen of er nog plek is.”

Inschrijven kan op woensdag 6 juli in het Huis van Katoen en Nu aan het Marktplein, tussen 10.00 en 13.00 uur. Voor meer info kijk op www.cosboalmelo.nl of bel 06-42755498.