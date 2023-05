Niets herinnert nog aan de enorme vuurzee in Almelo, maar wat gebeurt er nu op die plek?

Zijn eigen Kringloopbedrijf XL is snel uit de as herrezen. In het voormalige complex van Dolle Pret aan Het Noordbroek maakt het recyclingwarenhuis een doorstart. De voorraden zijn in recordtijd weer aangevuld. Deze maand gaat de winkel open. Nog geen vier maanden na de totale vernietiging van de bedrijfshal op de hoek van de Aalderinkssingel en de César Franckstraat is Kringloopbedrijf XL weer in de running.