Nieuw album van New Face In Hell uit Almelo: elk nummer is weer compleet anders

ALMELO - Om de muziek van New Face In Hell te omschrijven kom je hokjes te kort. Punk? Ja. Rock 'n roll? Ook. Garagerock? Zeker. Surfmuziek? Aanwezig. Psychedelisch? Een flinke scheut. Hoe dat allemaal klinkt is te horen op het album ‘The're Coming’, dat vrijdagavond 23 september met een live optreden wordt gepresenteerd in café De Stam in Almelo.

Volgens gitarist Timothy Schipper klinkt elk nummer weer totaal anders. Het ratjetoe aan stijlen wordt toch één geheel, legt hij uit: „Dat komt door onze zanger Jan-Willem Mensink. Hij schrijft niet alleen waanzinnig goede teksten, zijn geheel eigen manier van zingen zorgt voor een grote mate van herkenbaarheid.” Jan-Willem wordt vaak vergeleken met wijlen Mark E. Smith, frontman van The Fall. Niet voor niets werd New Face In Hell bij de oprichting in 2005 vernoemd naar het gelijknamige nummer van die Britse band.

Gelikte video

Het nieuwe, tweede album van New Face In Hell is inmiddels online te beluisteren via streamingdiensten. En van het nummer ‘Superheroes’ heeft bassist Martijn Koerselman uit Borne - van het bedrijf PlotPunt reclamebelettering - een gelikte video gemaakt, waarin de bandleden figureren naast iconen onder wie Marilyn Monroe en Johnny Rotten, omstreden wereldleiders en slechterikken uit films.

Volledig scherm New Face In Hell, vlnr Jan-Willem Mensink, Joop Jansen, Ben Heersping, Timothy Schipper en Martijn Koerselman. © Ceasare Schuit

Anime festival

Timothy vult aan: „Sommige opnamen dateren van enkele jaren geleden. Die zijn gemaakt tijdens een anime festival bij het Theaterhotel in Almelo, met deelnemers uit de hele wereld. Van Amerika tot Japan. Zij wilden wel meedoen. Het maakt de video heel speciaal. De bekende figuren die je ziet, komen ook terug in de tekst.”

Schoonmaakster

Door enkele wijzigingen in de bezetting en ziekte lukte het de band niet om het album in januari af te ronden, wat wel de bedoeling was. Naast Timothy, Martijn en Jan-Willem bestaat New Face In Hell uit gitarist Joop Jansen en drummer Ben Heersping. Ze kijken er enorm naar uit om de nummers weer live te spelen. Al verliepen de opnamen ook in uitstekende sfeer bij de JB Studio in Almelo. Zelfs een aanwezige schoonmaakster kreeg een rol toebedeeld, in het nummer ‘Girltalk on the Beach’: „Ze is op de achtergrond te horen, in gesprek met stagiaire Felicity over zon, zee, strand en jongens..’

De nieuwe plaat wordt heel brutaal door de band zelf een postmodern classic genoemd. Timothy met een glimlach: „Enige ironie is ons niet vreemd...”

Herkansing

Het optreden van New Face In Hell bij De Stam wordt rond 21.00 uur voorafgegaan door voorprogramma Spiffing Moths.

Wie de band mist, krijgt een week later een herkansing. Want de band speelt dan op zaterdagavond 1 oktober op het Liefjesmakersfestival in Theater Hof88. Past de band daar wel? „Ja hoor”, vindt Timothy: „We speelden er al eens eerder, toen trad in de andere zaal notabene Lenny Kühr op. Bij ons was het toen ook best druk.”

