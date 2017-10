Nieuw in Twente: met dit apparaatje test politie automobilisten op drugs

ALMELO - Een 20-jarige automobilist die vorige week werd aangehouden op de Korte Prinsenstraat is de eerste Almeloër die een speekseltest heeft moeten ondergaan. Met het apparaat is de politie snel in staat om te bepalen of iemand drugs of medicijnen heeft gebruikt.

De 20-jarige Almeloër had pech: hij viel door de man bij de test. Hij had THC gebruikt, dat is een van de werkzame stoffen in wiet.

Nieuw in Twente

Sinds kort beschikt de Almelose politie over een speekseltester. Er is op dit moment maar één Almelose politieagent die de speekseltester kan bedienen. Maar daar komt snel verandering in. Nog voor het eind van dit jaar hebben alle 150 agenten van het basisteam Twente Noord de cursus gevolgd, zegt politiechef Jos Westerveld. Dan kunnen alle agenten op straat de speekseltester ook gebruiken. Het basisteam Twente Noord omvat de gemeenten Almelo en Twenterand.

Alle basisteams in Twente zijn nu bezig met de introductie van het nieuwe apparaat, die officieel al vanaf juli gebruikt mogen worden. "De opleidingen in Twente moeten begin volgend jaar afgerond zijn", zegt woordvoerster Dinanda Fidder van de politie.

"In Oost-Nederland wordt de speekseltest gefaseerd in gebruik genomen en het district Twente staat toevallig achteraan in die rij." Er wordt gewerkt volgens het zogenaamde 'train de trainer-principe', waarbij een medewerker de opleiding volgt en vervolgens collega's dezelfde training moet geven.

Wattenstaafje

Hoe dat werkt, zo'n speekseltester? Met een wattenstaafje wordt wat wangslijm afgenomen van iemand waarvan vermoed wordt dat hij of zij drugs heeft gebruikt. Al na drie minuten geeft de tester aan of dat inderdaad het geval is. De tester geeft geen indicatie welke drugs zijn gebruikt. Dat moet een bloedproef uitwijzen; de bloedproef levert ook het wettelijk bewijs. Dat is in het geval van de 20-jarige automobilist ook gebeurd.