Nieuw Italiaans restaurant in oude kledingzaak in hartje Almelo: ‘Een échte Italiaan miste ik hier nog’

Noodkreet in Tubantia krijgt bijzonder vervolg: honderden gezinnen krijgen tóch een luxe kerst

VROOMSHOOP - Het zag er vanwege de hoge inflatie en stijgende energieprijzen slecht uit, maar het is ze gelukt: voedselbank Manna in Vroomshoop deelt dit jaar tóch kerstpakketten uit. Een verhaal in Tubantia over de financiële situatie van de voedselbank krijgt daarmee een hartverwarmend vervolg voor honderden gezinnen in de gemeente Twenterand.

3 november