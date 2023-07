Nieuw plan van Almelose zorgondernemers: ‘Dit kan ook in Twente doorbraak worden’

Terwijl het infuus zijn werk doet een krantje lezen, tv kijken of een praatje maken en koffie drinken met lotgenoten. Het is dagelijkse praktijk in de Thuyskamer van thuiszorgorganisatie Vérian in Apeldoorn. Hier ondergaan patiënten in een ontspannen entourage en dicht bij huis behandelingen waarvoor ze tot voor kort naar het ziekenhuis moesten.