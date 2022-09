Nieuwe Almelose cultuurmakelaar met kunstenaars om tafel en op zoek naar ‘rauwe ruimtes met rafelrandje’

Clason is de opvolgster van Minke Bloem die na twee coronajaren een andere baan vond. Met ongeveer twee dagen in de week probeert ze de culturele sector in Almelo te ondersteunen, door mensen en initiatieven bij elkaar te brengen. Een functie die ze ook uitvoert in Enschede, waar ze woont. Daarvoor was ze negen jaar in dezelfde functie actief in Oldenzaal.