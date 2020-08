Nieuwe fenomeen in het beachvolleybal: ‘Dit ga je ook in Almelo zien’

King of the Court? Thijs Nijeboer wordt meteen enthousiast als hij erover begint. De 24-jarige in Den Haag woonachtige Almeloër strandde zaterdag met zijn nieuwe partner Tijmen Heemskerk in de kwartfinale.

En dan valt bij een beetje sportliefhebber meteen het kwartje. Het zijn de regerend Europese kampioenen. Gewoon aan het werk op een coronaproof beachcourt achter zwembad Het Sportpark in Almelo. Het is de generatie van de vernieuwing. Van King of the Court ook. „Dat wordt mooi. Het is een totaal nieuwe discipline die in 2018 al eens is uitgeprobeerd in Utrecht”, weet Nijeboer.