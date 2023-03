Nieuwe impuls voor Almelose Koornmarkt: Jani’s Beauty Salon vestigt zich in oude pand D-Reizen

De Koornmarkt verwelkomt over enkele maanden Jani’s Beauty Salon. De allround schoonheidskapsalon vestigt zich in het pand naast Yvon Women’s Wear. Die ruimte staat al bijna twee jaar leeg. De vorige huurder was D-Reizen. Die reisorganisatie werd in april 2021 failliet verklaard waarna de winkel in Almelo op slot ging.

Jani’s Beauty Salon is nu nog gevestigd aan de Boddenstraat 60. De salon biedt schoonheidsbehandelingen in diverse ‘genres’. Cliënten van de kapsalon kunnen er niet alleen terecht voor een gewone knipbeurt maar ook voor haren verven, visagie, permanente make-up, microblading, bruids- en avondkapsels, plaatsing van wimperextentions, laserbehandelingen voor ontharen of tattooverwijdering en tanden bleken.

Perfecte plek voor schoonheidssalon

De nieuwe behuizing van de Beauty Salon is officieel geadresseerd aan de Grotestraat 90 en bevindt zich in de hoekflank van de Koornmarkt tussen modezaak Yvon Women’s Wear en parfumerie ICI Paris. Bij Yvon Women’s Wear zijn ze content met de komst van de salon in het lege pand naast de modezaak. De vrees dat zich hier een horecazaak zou vestigen is ongegrond gebleken. „We zijn blij met een schoonheidssalon naast ons. Past perfect op deze plek”, luidt de reactie.

Corona nekte D-Reizen

Daarmee krijgt D-reizen een opvolger in dit pand in het hart van de binnenstad. De reisorganisatie werd in april 2021 de dupe van de coronacrisis en de enorme terugloop van reizen. In de maanden voorafgaand aan het bankroet verkregen de voormalige eigenaren het recht om de merknaam van D-reizen te verkopen. Onder de vlag van Prijsvrij reizen werd een doorstart gemaakt.

Volledig scherm Het huidige pand van Jani’s Beauty Salon aan de Boddenstraat © Henk van Schuppen