Nieuwe kunstgrasmat ontrolt zich in stadion Heracles

ALMELO - De oude mat wordt eraf geschraapt en gelijktijdig wordt een nieuwe mat in lappen uitgerold in het stadion. Er wordt dezer dagen hard gewerkt in Erve Asito. Heracles krijgt nieuw kunstgras. Het veld wordt zaterdag 1 augustus opgeleverd. De eerste wedstrijd op de nieuwe ondergrond is zondag 9 augustus. Dan komt PEC Zwolle naar Almelo voor een oefenwedstrijd.

Ook optisch verbetering

De vertrouwde leverancier TenCateGrass legt het nieuwe speelveld erin. De producent en de eredivisionist wilden graag een nieuwe toplaag omdat het oude exemplaar niet alleen was versleten maar ook pijn deed aan de ogen. Het glansde vaak bij zonlicht of bij avondwedstrijden onder de stadionverlichting. Erve Asito deed het afgelopen seizoen optisch meer denken aan een ijsbaan dan een voetbalveld. Dat is komend seizoen anders.

Trendsetter sinds 2003

Heracles was in 2003 trendsetter door als eerste club in Nederland op kunstgras te gaan spelen. Sindsdien is de mat meerdere keren vervangen. Hoewel de lobby voor natuurgras in de eredivisie steeds heftiger wordt blijft de Almelose club het kunstgras trouw. PEC Zwolle, VVV en ADO Den Haag hebben deze zomer het groene rubber vervangt voor echt gras. De overstap wordt gesubsidieerd door de KNVB. Heracles is daar niet gevoelig voor.

Tijdelijk trainen bij Oranje Nassau

De aanleg van natuurgras in het Almelose stadion zou betekenen dat de club een trainingsaccommodatie moet optuigen. Heracles traint en speelt namelijk in het stadion en daar is echt gras niet op berekend. De keuze voor kunstgras biedt de club sportieve, financiële en organisatorische voordelen, zei directeur Rob Toussaint eerder deze maand. Tot 1 augustus zijn de trainingen op het naastgelegen kunstgrasveld van Oranje Nassau.

Volledig scherm De oude mat wordt eraf geschraapt. © Lars Smook

Volledig scherm De nieuwe lappen liggen klaar. © Lars Smook

Volledig scherm De nieuwe toplaag wordt 1 augustus opgeleverd. © Lars Smook

Volledig scherm De eerste wedstrijd op het nieuwe speelveld is zondag 9 augustus, tegenstander PEC Zwolle © Lars Smook