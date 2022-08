Nikolai Laursen blinkt uit bij Heracles Almelo en legt uit hoe dat komt: ‘Emil is zó goed...’

Zijn statistieken waren vorig seizoen in de eredivisie niet zo denderend, een niveau lager komt een betere Nikolai Laursen bovendrijven. De 24-jarige Deense aanvaller van Heracles is na twee speelrondes gedeeld topscorer in de Keuken Kampioen Divisie.

Quote Ik wil belangrijk zijn voor het team, dat zo snel als mogelijk terug moet keren in de eredivisie Nikolai Laursen Een treffer tegen ADO Den Haag en tweemaal raak in Utrecht tegen de beloftenformatie. Houdt Nikolai Laursen dit ritme vast, dan scoort de rechtsbuiten van Heracles hoge ogen in het topschuttersklassement van de eerste divisie.



Met twee wedstrijden in de benen heeft de Deen nog maar een doelpunt nodig om de hoeveelheid goals van het vorige seizoen te evenaren. Logisch dat Laursen met een grote glimlach op z’n gezicht rondloopt.

Ja, het gaat heel lekker, zegt hij met een gevoel van understatement. Zoals het goed draait met de voorhoede van Heracles, die het afgelopen seizoen in de eredivisie nog zwaar bekritiseerd werd vanwege het lage scorende vermogen. Natuurlijk zijn de verdedigers in de Keuken Kampioen Divisie niet te vergelijken met hun collega’s op het hoogste niveau, maar feit is dat Laursen het net makkelijker weet te vinden.

Tweede bal

Dat liet hij maandagavond nog eens duidelijk zien tegen Jong FC Utrecht: Een voorzet van Emil Hansson, geen aarzeling bij Laursen maar uithalen en raak. „Emil is zo goed”, zegt Laursen over die andere vleugelspeler van de Almelose formatie. „We hebben in de wedstrijd oog voor elkaar. Daarnaast heeft de trainer gezegd dat ik meer voor de tweede bal moet gaan. Veel goals worden vanuit die situatie gescoord.”

Laursen, vorig jaar juni transfervrij overgekomen van het gedegradeerde FC Emmen, wil niet kwaad praten over trainer Frank Wormuth (ex-trainer Heracles Almelo, nu FC Groningen, red.) maar zegt wel dat de speelwijze van John Lammers hem heel erg aanspreekt.

„Sinds de voorbereiding hebben we daar met z’n allen hard aan gewerkt en tot op heden pakt het goed uit voor ons. De manier van voetballen, hoog druk zetten, aanvallend en vooruit spelen, ligt mij goed. Van de trainer krijgen we ook veel vrijheid.”

Trainen op afwerken

Net als Emil Hansson, maar ook Samuel Armenteros in de punt van de aanval, krijgt hij het vertrouwen van de technische staf. „Dat is fijn, vertrouwen heeft iedereen nodig. Ik ben dik tevreden hoe het tot nu toe gaat met Heracles”, zegt hij in haast vloeiend Nederlands.

„Tegen Jong FC Utrecht speelden we niet zo goed, maar we maakten wel de kansen af die we kregen. We trainen veel op afwerken, doen onze best om te scoren en dat lukt ons in de eerste twee competitiewedstrijden.”

De Deen verliet zijn vaderland in 2015, toen hij Bröndby IF achterliet voor PSV. Bij Jong PSV noteerde Laursen elf doelpunten en vijf assists in vijftig wedstrijden over drie seizoenen Keuken Kampioen Divisie. Na een verhuurperiode bij opnieuw Bröndby IF, vertrok Laursen in 2019 naar Emmen waar hij twee seizoenen speelde voor zijn overstap naar Almelo.

Kampioen

Met ploeggenoot Armenteros staat Laursen bovenaan in het topscorerklassement, beiden hebben drie doelpunten op hun naam staan. Waar het dit seizoen zal eindigen? Laursen haalt z’n schouders op. Van de 38 wedstrijden zijn er nog maar twee gespeeld, het seizoen duurt nog lang.

„Ik wil belangrijk zijn voor het team, dat zo snel als mogelijk terug moet keren in de eredivisie. We hebben een goede start, maar we moeten nu rustig blijven en ons focussen op de volgende wedstrijd. Kampioen word je niet in twee duels.”