Olympische bokser uit Almelo bedreigt ex-vriendin met de dood: OM eist werkstraf

36-jarige Almeloër mishandeld, verdachte aangehou­den

28 juli ALMELO – Een 36-jarige man uit Almelo is in de nacht van donderdag op vrijdag mishandeld in zijn woonplaats. Hij was betrokken bij een conflict met meerdere personen nabij de hoek van de Schuttenstraat en de Grotestraat. Een 41-jarige Almeloër is inmiddels opgepakt vanwege de mishandeling.