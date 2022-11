Omstreden Vlaamse professor Desmet vindt in Almelo vooral bewonderaars

Werkstraf voor jonge Almeloër (21) die politieman mishandel­de: ‘Het had niet mogen gebeuren’

ALMELO - Yigithan K. (21) uit Almelo is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur waarvan 100 uur omdat hij een agent in zijn woonplaats mishandelde en uitschold. Dat gebeurde in juni vorig jaar.

15 november