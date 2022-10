Onafhankelijkheid ontbreekt in kanaaldrama, bewoners volledig afhankelijk van provincie

Stikstof­pro­ble­ma­tiek blokkeert megaplan XL 2 van Almelo

ALMELO – Een tweede XL Businesspark bij Almelo is niet mogelijk. Zo’n bedrijventerrein zorgt voor te veel stikstofneerslag op natuurgebieden. ‘Het bestemmingsplan is op dit moment niet uitvoerbaar.’ Dat is het harde oordeel in een rapport over het 200 miljoen euro kostende project.

