‘Onbetaalbare’ whisky proeven op Whisky Weekend Twente: ‘En een sigaartje erbij, vind ik lekker’

Kofferbakmoord Almelo Floris van V. sloeg Sandra Rozeman met honkbal­knup­pel en wurgde haar, wat dreef hem?

ALMELO - Wat dreef Floris van V. in de nacht van 14 op 15 september vorig jaar toen hij ‘de liefde van zijn leven’ Sandra Rozeman in blinde woede om het leven bracht? Vragen die pas in mei worden beantwoord, als de strafzaak tegen de Almeloër (43) inhoudelijk wordt behandeld. De regiezitting was vrijdagmiddag.

11 maart