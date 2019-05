Onderzoek naar molestatie scheidsrechter in Almelo

La Première-voorzitter Jose Diaz was bij de wedstrijd; hij fungeerde als grensrechter. Diaz bevestigt dat de speler na zijn rode kaart de scheidsrechter naar de grond werkte. „Maar molesteren is een groot woord.”



De voorzitter omschrijft de speler als iemand die buiten het veld een heel aardige, lieve jongen is, maar op het veld nogal fanatiek is. „Na die tweede gele kaart sloeg hij door.” De speler is direct op non-actief gesteld. Diaz geeft aan dat ze voornemens zijn hem te royeren als lid, maar het definitieve besluit daarover is nog niet genomen.



De gestaakte wedstrijd wordt niet meer uitgespeeld. SV Almelo 2 won de finale, op papier. Ook de competitiewedstrijd tussen de twee teams, die nog op de kalender stond, is geschrapt. „Als jongens zich niet kunnen gedragen, moet de hele ploeg er maar voor boeten”, vindt Diaz.