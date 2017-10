Ontwerper thuistenue ziet Heracles nooit spelen door stadionverbod

De Almeloër waar het om gaat - hij wil niet met z'n naam op deze site of in de krant - kreeg door burgemeester Arjen Gerritsen een gebiedsverbod opgelegd en door Heracles Almelo een stadionverbod. Tegen het gebiedsgebod gaat hij woensdag in beroep bij de Gedragscommissie van de gemeente Almelo.

Bij het stadionverbod legt de fan zich voorlopig neer. Maar hij tekent bezwaar aan tegen het gebiedsverbod dat hem is opgelegd na de rellen in het Almelose centrum op 11 maart. Het verbod betekent dat het Polman Stadion en het Almelose centrum verboden terrein voor hem zijn tijdens thuisduels van Heracles.

Confrontatie met FC Utrechtfans

Voorafgaand aan de wedstrijd Heracles Almelo - FC Utrecht zochten destijds Utrechtfans op het Amaliaplein de confrontatie met Heraclessupporters. Omdat hij al eerder een waarschuwing had gekregen en die middag aanwezig was op het Amaliaplein heeft hij nu het gebiedsverbod gekregen. „Ik heb me echter bewust afzijdig gehouden", zegt hij over de rellen. Weggaan was volgens hem geen optie omdat hij dan langs een grote groep supporters van FC Utrecht zou moeten.