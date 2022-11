Ook Sinterklaas koopt in de kringloopwinkel in Almelo: ‘De schaamte is voorbij’

MET VIDEOALMELO - Een bezoek aan de kringloopwinkel is tegenwoordig niets om je voor te schamen. In Kringloopwinkel XL in Almelo kom je meer milieubewuste klanten en schattenjagers tegen. Volgens eigenaar Ron Kits is de onderkant van de samenleving nooit weggeweest, maar hij ziet dat zij het nu moeilijker hebben. Hij is niet de enige.