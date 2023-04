Op de vaste barkruk van Jacob (56) staan na zijn dood drie kaarsjes: ‘Hij was een boegbeeld voor Almelo’

Taakstraf en 2 dagen cel voor man uit Den Ham die steen gooide naar supporters­bus FC Groningen

Het was bepaald niet het prototype hooligan dat voor de politierechter in Almelo stond. Beleefd, bescheiden, schuldbewust en direct bekennend. De 24-jarige Luuk H. uit Den Ham had alleen een verkeerde keuze gemaakt na een rotweek.