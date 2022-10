Op zoek naar een warmtepomp? Neem vooral niet de grootste (en meer tips van deze Almelose deskundige)

Dit zijn de belangrijkste tips van de kenner:

1. Nog een gewone gasketel? Zet de watertemperatuur omlaag.

Veel mensen weten het niet, merkt Van Schendel: HR++-ketels werken veel efficiënter op lagere temperaturen. Dat is een technisch verhaal. ,,Zorg dat de retourtemperatuur zo laag mogelijk is. Het is daarom verstandig om de watertemperatuur in plaats van 70 of 80 graden op 50 of 45 te zetten. Dan presteert de ketel veel beter. Kijk of dat voldoende is om je huis warm te krijgen. Test dat niet nu, maar als het buiten koud is. In december bijvoorbeeld. Als dat blijkt te werken is je HR-ketel efficiënter en ben je ook een stap dichter bij het antwoord of een warmtepomp in jouw woning zou kunnen passen.”