Opnieuw accurovers actief in Almelo, en weer op dezelfde plek

Groeiende armoede en torenhoge energielas­ten: dit bedrijf in Almelo doet er alles aan om problemen te voorkomen

ALMELO - Tien jaar na de oprichting van MinusPlus groeit de Almelose schuldhulpverlener uit z’n jas. Het adviesbureau wil dit jaar een kantoor in Enschede openen. Aanleiding: steeds meer financiële ellende achter de voordeuren. „Jullie hebben werk zat, zeggen ze dan. Maar de echte waarheid is dat we met zijn allen in dit land een heel groot probleem hebben.”

28 september