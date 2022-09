Opnieuw uitverkocht uitvak bij wedstrijd Heracles

In Huize Alexandra is in feite een ‘klein Oekraïens dorpje’ ontstaan: ‘Trots hoe gul Almelo is’

ALMELO - Zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, vangt Almelo vluchtelingen gastvrij op, verzekert burgemeester Arjen Gerritsen. In voormalig Huize Alexandra hebben er een kleine driehonderd onderdak gevonden. „Er is een soort dorpje ontstaan.”

9 september