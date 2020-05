Oproep Almelose wielervereniging: ‘Toon een beetje begrip en hou je als fietser aan de regels’

Man zomaar in gezicht gespuugd door fietser in Almelo: ‘Kwalijke zaak in coronatijd!’

8 mei ALMELO - Een 33-jarige man is vrijdagochtend op de Hagengracht in Almelo in zijn gezicht gespuugd door een passerende fietser. De politie is nog op zoek naar de spugende fietser en neemt de zaak hoog op: ‘Een kwalijke zaak in coronatijd!’