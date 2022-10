Opzienbarende verplaatsing Almelose moskee gaat tóch niet door: gebouw zou in zijn geheel naar Arnhem verhuizen

Plan voor fruittuin­tje in Schelf­horst­park: De Plukplek

ALMELO - Bessen en ander zacht fruit plukken in het Schelfhorstpark. En als de buurtgenoten dan even willen uitrusten van het schoffelen, kunnen ze een kop koffie drinken in een hutje. Het is een van de plannen voor het park die zondag worden gepresenteerd op het Move-it festival in het park.

29 september