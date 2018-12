Oud-voorzitter Heracles Almelo benoemd tot bondsridder KNVB

Na drie maanden nog steeds geen plek in kliniek voor Almeloër Japie Z.: ‘Heel frustre­rend’

4 december ALMELO - Advocaat Desirée Greven is gefrustreerd dat er na drie maanden nog geen plek in een kliniek is voor haar cliënt Japie Z. Dat zei ze dinsdagochtend in de Almelose rechtbank, waar de meervoudige kamer zich tijdens een pro forma zitting boog over de verschillende tenlasteleggingen tegen Almeloër Z.