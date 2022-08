Oude brug in centrum van Almelo wordt compleet vervangen, maar winkelpubliek heeft er geen last van

Hoelang de huidige brug dienst doet als oversteek in de Grotestraat, is niet helemaal bekend. Hij is in ieder geval minstens een jaar of zeventig oud. Ondanks dat er geen gevaar is voor wandelaars en anderen, is de brug voorbij de houdbaarheidsdatum. En niet alleen de brug is hard toe aan vernieuwing, ook de wanden van de kade zijn er slecht aan toe. Volgens wethouder Jan Martin van Rees staan de wanden op instorten en is het hoog tijd dat er wat aan gebeurt.