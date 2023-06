Oude pand van Klumper tegenover stadhuis Almelo krijgt facelift en wordt verhuurd

De Smederije in Wierden nog steeds niet open door geklungel met vergunnin­gen: ‘Ambtenaar met vakantie’

Hij had er zin in. Zijn eigen restaurant in Wierden. Danny Krukkert (39) uit Almelo droomt er al jaren van. Begin mei wilde hij de deuren van De Smederije openen. Maar bijna 1,5 maand later zitten de deuren van het pand nog steeds op slot. Waarom? „De vergunning van het terras werd ingetrokken. Een nieuwe zou twee weken duren, maar ik heb nog niks ontvangen.”