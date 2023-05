Overval onder etherpiraten levert Jan K. (37) uit Almelo drie jaar gevangenisstraf op

Trammetje terug naar Enschede? Ineens kan het toch: Rabobank zegt geld toe en er is budget beschik­baar

Het leek een onhaalbaar plan: het oude trammetje TET tram 1 terughalen naar Enschede. Er was geld nodig, maar dat was er niet. Twee besluiten later is er ineens 175.000 euro. Komt het trammetje dan toch?