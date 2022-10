Overval op Kruidvat-filiaal in Almelo: dader gaat er vandoor met geldbedrag

Moeten katholie­ken uit zes Twentse dorpen noodgedwon­gen naar Rijssen? Dat zien de gelovigen niet zitten

NIJVERDAL - Het aartsbisdom Utrecht adviseert alle geloofsgemeenschappen binnen de Twentse Sint Marcellinusparochie de eucharistieviering samen in een goed verwarmde hoofdkerk te houden. „Dat is behaaglijker dan een viering in alle kerken, die niet of nauwelijks verwarmd zijn.” En bovendien stukken goedkoper, zo klinkt het.

10 oktober