Panna challenge tussen Soufiane Touzani en Almelose wijkagent

Offline

11:43 Heb het lef om een tijdje offline te gaan. ‘Anders loop je het gevaar onverschillig te worden, af te stompen, latent hysterisch te worden of in paniek te raken.’ Dat schreef collega Theo Krabbe zaterdag in deze krant. Ik las het met een gevoel van ‘waarom zou ik’, pakte mijn telefoon, legde de krant aan de kant en ging over tot de orde van de dag.