PEC Zwolle-supporters zetten afrit bij Almelo onder blauw-witte rook in aanloop naar duel tegen Heracles

Slachtof­fer café-ru­zie houdt blijvende littekens over na klap met fles Coronabier in Rijssen

5 maart RIJSSEN/VRIEZENVEEN/ALMELO - „Het is uit de hand gelopen en dat had niet mogen gebeuren”, zegt Sven B. (23) uit Vriezenveen vrijdag tegen politierechter van Eerde. De schuldbewuste B. doelt op de klap die hij 23 december 2018 uitdeelde in een horecagelegenheid in Rijssen. Het is een klap met veel gevolgen, de fles Coronabier die B. in zijn hand heeft spat uiteen en veroorzaakt nog steeds zichtbare littekens.