PH wil tonnen investeren in gloednieuw kleedkamergebouw

Vermiste meisje (4) dwaalde kilometers door Almelo

16:04 ALMELO - Het verdwaalde meisje (4) dat maandagmorgen werd aangetroffen in Almelo, was kilometers verwijderd van de plek waar ze verdween. Het kind legde 2,3 kilometer per voet af voordat een medewerker van Stadstoezicht Almelo haar opmerkte. Een volwassen man zou ruim een half uur over die afstand doen.