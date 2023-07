Pittige bui met hagel en onweer in Almelo vandaag

kanaaldrama In plaats van een fijn pensioen, hebben Henk en Marianne uit Vriezen­veen slapeloze nachten: ‘Ze zijn zó arrogant’

De tranen wellen op in zijn ogen als Henk Snippe vertelt hoe hij zijn pensioen voor zich zag: eindelijk tijd om écht te genieten van zijn schapen, zijn lust en zijn leven. Maar de problemen rond kanaal Almelo-De Haandrik verwoestten de tweekapper van het echtpaar Snippe en de schuur. Zelfs nadat de Vriezenveners een rechtszaak wonnen over de oneerlijke schadevergoeding, gooide Overijssel de deur dicht. Henk kijkt uit over een lege weide, al jaren. „Ze zijn zo arrogant.”