Politie houdt dief aan bij cafetaria in Almelo

Hennepkwe­ke­rij aangetrof­fen in schuur in Almelo

12:14 ALMELO - In een schuur aan de Prinskampsweg in Almelo is dinsdag aan het eind van de ochtend een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. De politie is momenteel bezig met het ontmantelen van de installatie. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.