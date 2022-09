Politie vermoedde ‘grote hoeveelheid harddrugs’ in bedrijfspanden Vroomshoop, Tubbergen en bij vastgoedondernemer Almelo

updateDe politie deed woensdagavond een grote inval in voormalige sportscholen in Vroomshoop, Tubbergen en bij een vastgoedondernemer in Almelo. Na een tip vermoedde de politie daar een grote partij harddrugs te vinden. De zoekingen leverden echter niets op, meldt een woordvoerder.

Bij de grote actie zijn geen aanhoudingen verricht, aldus de politie. „We kregen informatie en op basis daarvan waren we op zoek naar een grote hoeveelheid harddrugs.” Meest opvallend is de inval bij een vastgoedondernemer in Almelo die de politie in het verleden verdacht van het faciliteren van hennep en synthetische drugs.

Grondradar

De politie sloeg woensdagavond de glazen voordeur in van Sportstudio Twente in Vroomshoop. Vanuit daar is het hele bedrijfsverzamelgebouw doorzocht. Diezelfde avond viel de politie ook binnen bij een vastgoedondernemer in Almelo en bij het pand van een voormalige sportschool in Tubbergen.

Volgens de woordvoerder van de politie kregen zij ondersteuning van meerdere teams uit Twente. Specialisten van Defensie zochten onder andere met grondradar naar verborgen ruimtes.

Synthetische drugs

Bij een eerdere inval in de oud-sportschool in Vroomshoop werden diverse verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de productie van de zwaar verslavende synthetische drugs crystal meth. Zij zijn inmiddels veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Sportschoolhouder Harry A. kreeg een gevangenisstraf van 36 maanden opgelegd.

Vastgoedman vrijgesproken van faciliteren

De eigenaar van het pand zei destijds van niets te weten. Dat is de Almelose zakenman bij wie de politie gisterenavond ook is binnengevallen. Justitie vermoedde in het verleden dat hij de productie van drugs faciliteert. Eerder stond hij terecht voor het mogelijk maken van wietplantages, maar hij werd vrijgesproken. De man zei tegen Tubantia dat hij niet op de hoogte was wat huurders of onderhuurders in zijn panden deden.

Het bedrijfsverzamelgebouw aan de Afrikalaan in Vroomshoop staat zo goed als leeg. Een bedrijf huurt er tijdelijk een ruimte, volgens die eigenaar hebben zij niets te maken met de inval van de politie.

Bekijk hier beelden rond de inval in Vroomshoop woensdagavond.