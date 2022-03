Politieke markt in Almelo, kandidaat-raadsleden paaien kiezers met roos of soep

Aan de vooravond van verkiezingen verandert de Koornmarkt steevast in politieke markt, waar zaterdag alle zestien partijen hun ideeën voor de toekomst van Almelo aanprezen. Alle want ondanks dat LAS en Forum voor Rechts hadden aangegeven niet van de partij te zijn, kwamen enkele LAS-leden en ook Forum voor Rechts frontvrouw Patricia Pol toch opdagen om foldertjes uit te delen.

Vliegtuigje

Meerwaarde

Peter Vos (CDA) gaf de voorkeur aan een gesprek van mens tot mens: „Dat heeft toch een meerwaarde, praten met iemand over de inhoud. Ik mijd daarom sociale media zo veel mogelijk, waar het toch al snel een riool wordt. Wat dat betreft moet je soms wel een dikke huid hebben.” Vos, de laatste vier jaar raadsvolger, hoopt desondanks weer op een plek in de raad.

Ik wil met name de strijd aangaan tegen de extreem rechtse partijen in Almelo

Idealisme

Verzet tegen de verloedering van het debat speelde ook voor Bas Rol van de SP mee om politiek actief te blijven. Hij wil met name de strijd aan tegen de rechtse partijen die mee doen aan de verkiezingen: „Noem het idealisme”, aldus Rol. „Ik denk daarbij aan mijn kinderen van 8 en 10 jaar. Ik wil dat in Almelo straks voldoende, betaalbare woningen beschikbaar zijn.”

Onderlinge verstandhouding

Op de Koornmarkt stonden de kandidaat-raadslid met folders in de hand klaar om hun kijk op zaken in Almelo met het publiek te delen. Of gestoken in herkenbaar gekleurde jasjes, van het PvdA rood en het CDA groen tot het VVD blauw en het witte van de ChristenUnie. Marcel Zielman, de nummer twee van Democraten.nu, herkende vooral veel collega politici op de Koornmarkt. „Zo'n informele activiteit is goed voor de onderlinge saamhorigheid”, vond hij. „Dit hebben we door corona echt gemist vind ik. Wanneer je elkaar vaker ontmoet, verbetert de onderlinge verstandhouding.”