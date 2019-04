Proef met fanplein voor supporters Heracles Almelo

Verhoogde kans op natuur­brand in Twente, maatwerk per paasvuur

10:04 Er geldt in Twente een verhoogd risico op een snelle uitbreiding van natuurbranden. De brandweer heeft vanmorgen in deze regio besloten over te gaan naar fase 2, een soort code oranje/rood, vanwege de droogte en verwachte temperatuur. Dat heeft waarschijnlijk gevolgen voor de paasvuren; de brandweer gaat per boake bekijken of het door kan gaan, al dan niet in afgeslankte vorm. De paasvuurcompetitie tussen Espelo en Dijkerhoek gaat niet door.