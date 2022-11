Projectinrichters uit Almelo en Enter bundelen krachten: ‘We hebben niet alleen naar het geld gekeken’

ALMELO/ENTER - De projectinrichters Ter Horst in Almelo en Hovek in Enter gaan samen verder. Dat houdt in dat de eigenaar van Ter Horst 50 procent van de aandelen van Hovek koopt.

De huidige eigenaren van Hovek Projectinrichting, Dick ten Brinke en Erik ten Hove treden terug. Geert ten Brinke, zoon van Dick ten Brinke, verwerft eveneens 50 procent van de aandelen en wordt de nieuwe directeur van Hovek, dat ook vestigingen in Zwolle en Apeldoorn heeft.

Spannende tijd

Geert ten Brinke was de afgelopen jaren als manager actief binnen Hovek en kent het bedrijf als zijn broekzak. Hij is in zijn sas de samenwerking. „Toen duidelijk werd dat de huidige eigenaren van Hovek wilden terugtreden, trad een spannende tijd aan. Hovek is een gezonde onderneming die met veel liefde voor het vak en betrokken vakmensen is gegroeid. Om de groei verder vorm te geven zijn we op zoek gegaan naar een onderneming met dezelfde waarden. We zijn dan ook erg blij dat we deze partner gevonden hebben”, aldus Geert ten Brinke.

Ook Wilfred Koek, directeur van Ter Horst Wonen & Projecten is zeer content met de krachtenbundeling. „Onze deelname in Hovek biedt veel voordelen voor beide ondernemingen. Door de samenwerking kunnen we niet alleen onze kennis en ervaring delen, maar hebben we ook een sterkere positie op de inkoopmarkt.” De Ter Horst-directeur benadrukt dat tijdens de overname niet uitsluitend naar het ‘financiële plaatje’ is gekeken. „Het was minstens zo belangrijk dat de cultuur van beide ondernemingen bij elkaar passen.”

Rijke historie

Beide ondernemingen kennen een rijke historie in de branche en richten zich primair op de professionele markt. Hovek Projectinrichting bestaat meer dan 40 jaar en is in die periode uitgegroeid tot een gezonde, stabiele onderneming die zich richt op de zorgsector, scholen en utiliteitsbouw.

De historie van Ter Horst Wonen & Projecten gaat zelfs terug tot 1935. Ter Horst bedient dezelfde markten als Hovek maar heeft daarnaast ook een stevige positie weten te verwerven met hoogwaardige stoffering bij particulieren. Voor het personeel, de klanten en de leveranciers van beide ondernemingen verandert er op korte termijn niets. De ondernemingen blijven onder eigen naam opereren en zetten hun activiteiten voort op de huidige locaties.