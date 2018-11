Puntenaftrek en boete voor AVC Heracles uit Almelo

Na een rode kaart voor een speler van TVV ontstond er een opstootje tussen publiek van AVC Heracles en spelers van TVV. De scheidsrechter gelaste een rustpauze in, maar Heracles wilde daarna niet verder spelen omdat spelers zich niet meer veilig voelden.

Voorzitter Nusret Tuluk van TVV liet eerder tegen deze krant weten dat hij vindt dat Heracles misbruik maakte van de berichtgeving over Enschedese clubs; de KNVB meldde dat veel clubs liever niet meer tegen Enschedese clubs spelen. Tuluk: „Als ze zich niet veilig hadden gevoeld, had de scheidsrechter de wedstrijd wel gestaakt. Hij wilde echter verder voetballen. Wij waren daarnaast enkel met het bestuur, de staf en een 73-jarige supporter, waar echt geen gevaar meer vanuit gaat. Zij stonden met wel honderd man langs de lijn. Hoezo zou je je dan niet meer veilig voelen?”

De KNVB meldt nu dat Heracles bestraft is voor het weigeren om verder te spelen. De club krijgt drie punten in mindering en een boete van 150 euro. Het schikkingsvoorstel ligt bij de club. Voorzitter Ronnie Munster van AVC Heracles laat weten dat hij overweegt tegen de straf in beroep te gaan, maar hij moet dit nog met andere bestuursleden bespreken. „De KNVB zal volgens de wet hebben gehandeld, maar dat wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben.” De scheidsrechter vond het veilig genoeg om verder te spelen, Munster niet. „Het was niet meer prettig.”

Voetbal is een mooi spelletje, vindt Munster. „Opgefokt zijn na een beslissing van de scheidsrechter hoort daar soms bij. Of elkaar een duw geven. Hebben we allemaal gedaan. Maar laat het daarbij.” Het restant van de wedstrijd, zo’n 20 minuten, wordt op 23 december gespeeld. De stand is 0-1 voor TVV.

Voetbalclubs Phenix en SVV’91 weten nog altijd niet of en hoe ze gestraft worden voor ongeregeldheden na afloop van hun onderlinge wedstrijd, een maand geleden. De tuchtcommissie moet nog uitspraak doen.

Vorige week meldde de KNVB tegenover deze krant dat de tuchtcommissie diezelfde week nog uitspraak zou doen. Daar komt woordvoerder Lars Mulder van de voetbalbond nu op terug. Het duurt langer dan hij had verwacht. „Het onderzoek is nog niet afgerond en ze willen wel zeker zijn dat ze met de juiste straffen komen.” Mulder verwacht dat de clubs deze week duidelijkheid krijgen.