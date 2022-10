Rechtbank: gemeente Almelo mag doorgaan met doorzoeken garageboxen

Intersens Almelo is door onderdelen­schaars­te een eenzame fietser tegen de wind in

ALMELO - Kettingen, derailleurs, tandwielsets; wat hij nu bestelt, wordt pas in het derde kwartaal van 2025 geleverd. „Als wij direct na het uitbreken van corona geen enorme voorraad onderdelen hadden besteld, zaten we hier nu met de armen over elkaar”, zegt directeur Joop Stiggelbout van Intersens in Almelo.

12:01