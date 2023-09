Deze zeldzame vogel strijkt neer in Twents natuurge­bied, en vreet er de muizen op

Een circus in de veengebieden rond Vriezenveen? Dat is weer eens wat anders. Het is echter geen circus met draaimolens, maar een vogel. De Circus Pygargus heet in Nederland de Grauwe Kiekendief. De zeldzame roofvogel heeft voor het eerst in lange tijd weer gebroed bij de Engbertsdijksvenen. Daar werden dit jaar vier jongen grootgebracht.