Renovatie stadstheater kost liefst 12,5 miljoen, gemeente Almelo toch weer in gesprek met Theaterhotel

Toekomsti­ge Brink in Mariaparo­chie is geen plein, maar een straat

De brink is doorgaans het middelpunt van een dorp. Een pleintje in het centrum, zoals bijvoorbeeld in Den Ham of in hartje Deventer. In Mariaparochie krijgt een nieuwe straat in het uitbreidingsplan Hondebrink de naam De Brink, omdat het letterlijk rand zou betekenen en de straat aan de rand van het dorp komt te liggen.